Çorum Haber Gazetesi

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11:47 | Aranan şahıslar yakalandı
Kimi “battık” diyor, kimileri ise “maaş da arttı” diye savunuyor
İntihar etmek isteyen kişiyi polis ikna etti
Kontrolden çıkan otomobil zabıta kulübesine çarptı: 4 yaralı
Polisten düğün magandalarına operasyon
Emekli, dul ve yetime şefkat de yok, merhamet de… “Öl de kurtulalım” der gibi!
Kimi “battık” diyor, kimileri ise “maaş da arttı” diye savunuyor

Kimi “battık” diyor, kimileri ise “maaş da arttı” diye savunuyor

Kontrolden çıkan otomobil zabıta kulübesine çarptı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil zabıta kulübesine çarptı: 4 yaralı

CHP zamları protesto etti: “Halka ekonomik soykırım uyguladılar”

CHP zamları protesto etti: “Halka ekonomik soykırım uyguladılar”

Polisten düğün magandalarına operasyon

Polisten düğün magandalarına operasyon

Çorum Belediyesi 'En Baba Kamp' etkinliği Çatak Tabiat Parkı'nda düzenleyecek
Güncel

Çorum Belediyesi 'En Baba Kamp' etkinliği Çatak Tabiat Parkı'nda düzenleyecek

Başkan Şahiner, yol onarım çalışmalarını inceledi
Sungurlu

Başkan Şahiner, yol onarım çalışmalarını inceledi

Anız yangını hurdalığa sıçradı, otomobiller küle döndü
Güncel

Anız yangını hurdalığa sıçradı, otomobiller küle döndü

Kimi “battık” diyor, kimileri ise “maaş da arttı” diye savunuyor
Güncel

Kimi “battık” diyor, kimileri ise “maaş da arttı” diye savunuyor

İNSANLIK ÖLMEMİŞ !
İki genç kavga etti: 1'i kolundan ve sırtından yaralandı
Güncel

İki genç kavga etti: 1'i kolundan ve sırtından yaralandı

Jeoloji Mühendisleri Odası’nda bayrak değişimi
Güncel

Jeoloji Mühendisleri Odası’nda bayrak değişimi

Sanayi sitesi pırıl pırıl oldu! Uzun, “Aşgın”a teşekkür etti
Güncel

Sanayi sitesi pırıl pırıl oldu! Uzun, “Aşgın”a teşekkür etti

“Bütün fatura dar gelirliye kesiliyor”
Güncel

“Bütün fatura dar gelirliye kesiliyor”

Küçük Sanayi Sitesi’nde yangın! Arazide başladı, hurdalığa sıçradı
Güncel

Küçük Sanayi Sitesi’nde yangın! Arazide başladı, hurdalığa sıçradı

Çorum’da Motofest rüzgarı esecek
Güncel

Çorum’da Motofest rüzgarı esecek

İntihar etmek isteyen kişiyi polis ikna etti
Güncel

İntihar etmek isteyen kişiyi polis ikna etti

Osmancık Belediyesinin kültür turları başladı
Osmancık

Osmancık Belediyesinin kültür turları başladı

Çorum’dan BAE’ye 212 milyon dolarlık ihracat
Güncel

Çorum’dan BAE’ye 212 milyon dolarlık ihracat

“Ekonomik darboğazda olan esnaf krediye ulaşamıyor”
Güncel

“Ekonomik darboğazda olan esnaf krediye ulaşamıyor”

“Anadolu’yuz Biz” projesi Çorum’da da uygulanıyor
Güncel

“Anadolu’yuz Biz” projesi Çorum’da da uygulanıyor

Çorum’daki hakim ve savcıların görev yeri değişti
Güncel

Çorum’daki hakim ve savcıların görev yeri değişti

Kontrolden çıkan otomobil zabıta kulübesine çarptı: 4 yaralı
Güncel

Kontrolden çıkan otomobil zabıta kulübesine çarptı: 4 yaralı

Tomruk yüklü kamyondan düşen adam hayatını kaybetti
İskilip

Tomruk yüklü kamyondan düşen adam hayatını kaybetti

T
Tuncer Cücenoğlu’nu andık

Tuncer Cücenoğlu’nu andık

Fatih Çamoğlu, Nermin Baran’la dünyaevine girdi

Fatih Çamoğlu, Nermin Baran’la dünyaevine girdi

Resmi ilanlar
ÇORUM OSMANCIK İLÇESİ 3-ADET OKUL VE ÖĞRENCİ PANSİYONU ONARIM İNŞAATI
ÇORUM OSMANCIK İLÇESİ 3-ADET OKUL VE ÖĞRENCİ PANSİYONU ONARIM İNŞAATI
100000 DESİ BİRİNCİ SINIF BASKILI YÜZLÜK DANA DERİSİ 100000 DESİ BİRİNCİ SINIF NAPA YÜZLÜK DANA DERİSİ
100000 DESİ BİRİNCİ SINIF BASKILI YÜZLÜK DANA DERİSİ 100000 DESİ BİRİNCİ SINIF NAPA YÜZLÜK DANA DERİSİ
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19:31
Çorum Belediyesi 'En Baba Kamp' etkinliği Çatak Tabiat Parkı'nda düzenleyecek
19:29
Başkan Şahiner, yol onarım çalışmalarını inceledi
19:22
Anız yangını hurdalığa sıçradı, otomobiller küle döndü
19:09
Kimi “battık” diyor, kimileri ise “maaş da arttı” diye savunuyor
18:59
İNSANLIK ÖLMEMİŞ !
18:57
Tuncer Cücenoğlu’nu andık
Spor
Gülabibey'de imza şov
Gülabibey'de imza şov
Arıcı; "5 yıl içinde Çorum futbolcu fabrikası olabilir"
Arıcı; "5 yıl içinde Çorum futbolcu fabrikası olabilir"
Çorumlu güreşçilerden 1 altın, 1 gümüş madalya
Çorumlu güreşçilerden 1 altın, 1 gümüş madalya
Mimar Sinan Hüseyin Eğer’le nikâh tazeledi
Mimar Sinan Hüseyin Eğer’le nikâh tazeledi
Sabah kuvvet, akşam taktik
Sabah kuvvet, akşam taktik
Fatih Maden PFDK Başkanı oldu
Fatih Maden PFDK Başkanı oldu
Gazete Manşetleri
Çorum Belediyesi 'En Baba Kamp' etkinliği Çatak Tabiat Parkı'nda düzenleyecek
Güncel

Çorum Belediyesi 'En Baba Kamp' etkinliği Çatak Tabiat Parkı'nda düzenleyecek

Başkan Şahiner, yol onarım çalışmalarını inceledi
Sungurlu

Başkan Şahiner, yol onarım çalışmalarını inceledi

Anız yangını hurdalığa sıçradı, otomobiller küle döndü
Güncel

Anız yangını hurdalığa sıçradı, otomobiller küle döndü

Kimi “battık” diyor, kimileri ise “maaş da arttı” diye savunuyor
Güncel

Kimi “battık” diyor, kimileri ise “maaş da arttı” diye savunuyor

İNSANLIK ÖLMEMİŞ !
Güncel

İNSANLIK ÖLMEMİŞ !

Tuncer Cücenoğlu’nu andık
Güncel

Tuncer Cücenoğlu’nu andık

İki genç kavga etti: 1'i kolundan ve sırtından yaralandı
Güncel

İki genç kavga etti: 1'i kolundan ve sırtından yaralandı

Jeoloji Mühendisleri Odası’nda bayrak değişimi
Güncel

Jeoloji Mühendisleri Odası’nda bayrak değişimi

Sanayi sitesi pırıl pırıl oldu! Uzun, “Aşgın”a teşekkür etti
Güncel

Sanayi sitesi pırıl pırıl oldu! Uzun, “Aşgın”a teşekkür etti

Fatih Çamoğlu, Nermin Baran’la dünyaevine girdi
Güncel

Fatih Çamoğlu, Nermin Baran’la dünyaevine girdi

“Bütün fatura dar gelirliye kesiliyor”
Güncel

“Bütün fatura dar gelirliye kesiliyor”

Küçük Sanayi Sitesi’nde yangın! Arazide başladı, hurdalığa sıçradı
Güncel

Küçük Sanayi Sitesi’nde yangın! Arazide başladı, hurdalığa sıçradı

İntihar etmek isteyen kişiyi polis ikna etti
Güncel

İntihar etmek isteyen kişiyi polis ikna etti

Osmancık Belediyesinin kültür turları başladı
Osmancık

Osmancık Belediyesinin kültür turları başladı

Çorum’dan BAE’ye 212 milyon dolarlık ihracat
Güncel

Çorum’dan BAE’ye 212 milyon dolarlık ihracat

19:31
Çorum Belediyesi 'En Baba Kamp' etkinliği Çatak Tabiat Parkı'nda düzenleyecek
19:29
Başkan Şahiner, yol onarım çalışmalarını inceledi
19:22
Anız yangını hurdalığa sıçradı, otomobiller küle döndü
19:09
Kimi “battık” diyor, kimileri ise “maaş da arttı” diye savunuyor
18:59
İNSANLIK ÖLMEMİŞ !
18:57
Tuncer Cücenoğlu’nu andık
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18 Temmuz 2023

18 Temmuz 2023