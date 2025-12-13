Trendyol Türkiye 1. Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 17.hafta maçında konuk olduğu Sivasspor’la 1-1 berabere kalırken, önemli 1 puan alıp çok kritik 2 puan da kaybetti.

Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanan ve İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Fatih Tokail’in yönettiği maçta Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Pendikspor’u 2-0 yendikleri maçın ilk 11’inde sakat olan Oğuz’un yerine Atakan Akkaynak’a forma vererek tek değişiklik yaptı.

Maça iyi başlayan Sivasspor 9.dakikada Ethemi’nin kafa golüyle 1-0 öne geçerken, Arca Çorum FK golden sonra ataklarını sıklaştırdı. 19.dakikada Yusuf Erdoğan’ın düşürülmesi üzerine kazanılan penaltı vuruşunu 22.dakikada Eze gole çevirince skora denge geldi.

43.dakikada Yusuf Erdoğan’ın gollük şutunda savunma araya girince ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki kadrolarıyla çıktı.

Arca Çorum FK ilk yarıya oranla topa daha çok sahip olup rakip yarı alanda daha çok görülürken, iki takım da önemli fırsatlardan yararlanamadı. Sivasspor’da Charisis, Arca Çorum FK’da ise Yusuf Erdoğan’ın gollük vuruşlarında top direkten dışarı çıkınca karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Arca Çorum FK puanını 29’a, Sivasspor ise 21’e yükseltti.

Muhabir: RIFAT KARA