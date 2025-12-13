Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup’ta mücadele eden Çorum Arenaspor Pazar günü (yarın) 15.hafta maçında Trabzon temsilcisi Beşikdüzüspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Çorum temsilcisi bu maçın ardından 17.hafta maçında 15 Aralık Pazartesi günü bu kez 17.hafta maçında bir diğer Trabzon temsilcisi Bordo-Mavi 61’i konuk edecek. Üst üste iki maça çıkacak olan Arena’nın sultanları iki maçı da kazanarak haftayı karlı kapatmak istiyor.

14 Aralık Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan Beşikdüzüspor maçı saat 13.00’de, 15 Aralık Pazartesi günü yine aynı salonda oynanacak olan Bordo-Mavi 61 maçı ise 15.00’de başlayacak.