Çorumlu milli güreşçi Mert İlbars, Gaziantep’te düzenlenen Büyükler Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonasında üçüncü oldu.

Çorum Belediye Spor Kulübü’nden ayrıldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü adına güreşen Mert İlbars, Gaziantep’te 60 kiloda mindere çıktı. İlbars, şampiyonluk şansını kaybettikten sonra repesaj müsabakaları sonu bronz madalyaya ulaşmayı başardı ve şampiyonayı üçüncülükle tamamladı.

Mert İlbars’ın Ankara ASKİ’den Kazım Tikence ile üçüncülüğü paylaştığı 60 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nden Ekrem Öztürk şampiyon olurken, İstanbul Bahçeşehir’den Mustafa Sağlam ise ikinciliği elde etti.