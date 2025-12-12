Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Yurtlig Masa Tenisi müsabakalarında heyecan sona erdi. Çorum’da eğitim gören ve Çorum Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan öğrenciler arasında düzenlenen turnuvada müsabakalar Hitit Kız Öğrenci Yurdu ve Kerebi Gazi Erkek Yurdu’nda yapıldı. Masa Tenisi İl Temsilcisi Alparslan Hoşgör’ün gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda kızlarda Zelal Songün, erkeklerde ise Halil İbrahim Zer birinci olmayı başardı. Kızlarda Sıla Akbaba ikinci, Nergiz Kaya üçüncü olurken, erkeklerde ise Miraç Öztürk ikinci, Meriç Aydın ise üçüncü olarak tamamladı.

Kategorilerinde birinci olan sporcular Çorum’u Yurtlig Masa Tenisi Bölge Müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı.