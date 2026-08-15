Çorum Haber Gazetesi

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Alper ve Alpay Akar'ın babaları vefat etti

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Tahsin Tam’ın görevi belli oldu

Tahsin Tam’ın görevi belli oldu

Şehit Naci Doğan’ın dönem arkadaşlarından vefa ziyareti

Şehit Naci Doğan’ın dönem arkadaşlarından vefa ziyareti

Kaya: 1950 dönüm alanın 1650'si Ahlatcı'ya ayrıldı
Güncel

Kaya: 1950 dönüm alanın 1650'si Ahlatcı'ya ayrıldı

Bakan Bolat'tan 2. OSB açıklaması
Güncel

Bakan Bolat'tan 2. OSB açıklaması

Ticaret Bakanı'ndan Çorumlu esnafa 100 milyonluk müjde!
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Ticaret Bakanı'ndan Çorumlu esnafa 100 milyonluk müjde!

3.500 yıllık Hitit mahallesindeki yapılar restore ediliyor
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3.500 yıllık Hitit mahallesindeki yapılar restore ediliyor

Tahtasız’dan Balçık’a havaalanı desteği
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Tahtasız’dan Balçık’a havaalanı desteği

Çorum FK, Marcel Regula’yı istiyor!
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Çorum FK, Marcel Regula’yı istiyor!

Minik Göktuğ’a Çorum FK sahip çıktı
Spor

Minik Göktuğ’a Çorum FK sahip çıktı

Bakan Bolat Çorum'da
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Bakan Bolat Çorum'da

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Türkiye’nin konuştuğu çocuk Çorumlu çıktı
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Türkiye’nin konuştuğu çocuk Çorumlu çıktı

Motosiklet kontrolden çıktı sürücü ağır yaralandı
Asayiş

Motosiklet kontrolden çıktı sürücü ağır yaralandı

Çorumlu uzman çavuş evinde ölü bulundu
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Çorumlu uzman çavuş evinde ölü bulundu

Çorum'da feci kaza: 7 yaralı
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Çorum'da feci kaza: 7 yaralı

Arca Savunma’dan kimyasal ürün alımı
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Arca Savunma’dan kimyasal ürün alımı

Çorum’a Hilton geliyor
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Çorum’a Hilton geliyor

Gazi Caddesi’nde 2. etap çalışması başlıyor
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Gazi Caddesi’nde 2. etap çalışması başlıyor

İskilip'te korkutan yangın!
İskilip

İskilip'te korkutan yangın!

Balçık: “Biz yok sayılacak bir takım değiliz”
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Balçık: “Biz yok sayılacak bir takım değiliz”

Mahalle bekçisi evinde ölü bulundu!
Asayiş

Mahalle bekçisi evinde ölü bulundu!

Otomobil ile motosiklet çarpıştı :1 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı :1 yaralı

Son dakika...Anitta'nın satış işlemi tamam
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Son dakika...Anitta'nın satış işlemi tamam

Yeşilçam efsanesi Çorum'da yeniden çekiliyor
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Yeşilçam efsanesi Çorum'da yeniden çekiliyor

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Ticaret Bakanı Bolat, Çorum’da çeşitli ziyaretlerde bulundu

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“Sağlıkta hedefimiz süper lig”

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Çorum Belediyesi 2 adet işyerini ihaleyle kiraya verecektir
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Taylan Erten bugün defnediliyor
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