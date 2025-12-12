Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Voleybol İl Birinciliği sona erdi. 6 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde tüm maçlar Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda Bahçeşehir Koleji şampiyon olmayı başarırken, Özel Çorum Boğaziçi Anadolu Lisesi ikinci, Spor Lisesi üçüncü, Başöğretmen Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları verildi.

Bahçeşehir Koleji önceki gün de Genç Kızlarda da şampiyon olmayı başarmıştı.