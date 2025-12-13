Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk hesapları yapan Arca Çorum FK, 17.hafta maçında bugün Sivasspor’a konuk olacak.

Deplasmanda Bandırmaspor ve Bodrum FK’ya karşı üst üste aldığı iki yenilgiden sonra geçtiğimiz hafta evinde lider Pendikspor’u 2-0 yenerek kötü gidişe “dur” diyen ve şampiyonluk umutlarını tazeleyen Arca Çorum FK, Sivas deplasmanında da galibiyet için mücadele verecek. Kırmızı-siyahlı ekip zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı ve öğleden sonra Sivas’a gitti.

Arca Çorum FK’da, bahis cezalısı olan 6 futbolcunun yanı sıra kırmızı kart cezalısı Kerem Kalafat ve sakatlığı süren Geraldo bugünkü maçta da forma giyemeyecek. Oğuz Gürbulak’ın da sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor cephesinde de hesaplar 3 puan üzerine yapılmış durumda. Haftayı deplasmanda aldığı İstanbulspor yenilgisiyle kapatan kırmızı-beyazlı takımda hedef Çorum FK’yı yenip play-off potasına bir adım daha yaklaşmak. Yiğidolarda bahis cezalısı olan Ali Şaşal Vural, Çağlayan Menderes, Mert Çelik, Ahmet Abdullah Çakmak ve Mehmet Albayrak’ın yanı sıra sarı kart cezalısı Yusuf Cihat Çelik forma giyemeyecek.

28 puanlı 5. sıradaki Arca Çorum FK ile 20 puanlı 13.sıradaki Sivasspor arasında bugün Sivas BG Grup 4 Eylül Stadı’nda, saat 16.00’da başlayacak maçı İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Fatih Tokail yönetecek. Zorlu karşılaşmada Tokail’in yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Batuhan Bıyıklı ile Ankara bölgesinden Orhun Aydın Duran yapacak. Manisa bölgesinden Yunus Emre Çakar ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.