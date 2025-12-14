Çorum Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ihtiyaçları doğrultusunda 2026 yılında kullanılmak üzere 23 adet aracın kiralanması için ihaleye çıktı.

İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek. İhale 19 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00'da Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Farabi Caddesi No:22, B Blok – Kat 2 adresinde yapılacak. İhale dokümanları EKAP üzerinden indirilebilecek.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü için kiralanacak araçlar 1 Ocak- 31 Aralık 2026 tarihleri arasında kullanılacak. Araçların hizmet alanı Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak açıklandı.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin yalnızca fiyat esasına göre belirleneceği ihaleye sadece yerli istekliler başvuru yapabilecek. Elektronik eksiltme uygulanmayacak.

Tüm tekliflerin EKAP üzerinden hazırlanıp e-imza ile imzalanarak ihale tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekiyor. İsteklilerin, teklif ettikleri toplam bedelin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat sunması zorunlu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR