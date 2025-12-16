Çorum’da, 1975 yılında temelleri atılan Dalyan Makina, 50. kuruluş yıl dönümünü çalışma arkadaşları ve ailelerinin katıldığı yemek programıyla kutladı.

Gecede konuşan Şirket Müdürü Erkan Dalyan, “Bu akşam sadece bir şirketin yaşını değil; yarım asırlık emeği, alın terini, dostluğu ve dayanışmayı kutluyoruz” dedi.

Dalyan, şirketin hikâyesinin 1975’te Saat Kulesi civarında, Kurucu Makina Mühendisi Kadir Dalyan’ın küçük bir mühendislik ofisinde başladığını hatırlattı.

Yıllar içinde tesisat malzemelerinden başlayarak farklı markaların bayilik ve distribütörlükleriyle büyüyen şirketin bugün; cıvatadan boyaya, elektrik motorundan redüktöre uzanan geniş bir yelpazede on binlerce ürünü 100.000’den fazla müşteriye ulaştırdığı anlattı.

Konuşmasında “Ne satarsak satalım, önce doğru işe doğru ürünü önermeliyiz” ilkesinin altını çizen Erkan Dalyan, dijitalleşme ve yeni iş birlikleriyle önümüzdeki döneme daha güçlü girdiklerini ifade etti.

Dalyan Makina’nın yeni dönemde uluslararası iş birliklerine odaklandığı, Teknokent yapılanmasıyla Almanya ve Hong Kong’daki iş ortaklarıyla araç güç aktarım sistemleri alanında projeler yürüttüğü de belirtildi. Bu kapsamda geliştirilen özel ürünlerin Uzakdoğu’da ürettirildiği, Almanya’da test ve onay süreçlerinden geçirilerek pazara sunulduğu ifade edildi.

Program, 50 yıllık emeğe katkı veren tüm ekip ve ailelere teşekkür mesajlarıyla sona erdi.