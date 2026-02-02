Çorum Eczacı Odası, eczacılık mesleğinden kamusal hayata uzanan yolculuğun simgesi olan anlamlı bir hatırayı CHP Genel Başkanı Eczacı Özgür Özel’e takdim etti.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan ve Genel Sekreter Ecz. Çelebi Ayvaz, oda adına CHP Genel Başkanı Ecz. Özgür Özel’i ziyaret ederek anlamlı bir hatıra sundu. Takdim edilen hatıra, FIFA 99 oyun anısı üzerinden eczacılık mesleğinden doğan bir yolculuğun yıllar içinde topluma hizmet eden çok yönlü bir kariyere dönüşmesini simgeliyor.

Açıklamada, Sayın Özel’in Manisa Eczacı Odası’nda Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Sekreterlik ve Oda Başkanlığı görevlerinden başlayarak Türk Eczacıları Birliği’nde Genel Saymanlık ve Genel Sekreterlik, ardından Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği, grup başkanvekilliği ve genel başkanlık görevlerine uzanan sürecinin, bir eczacının kamusal alanda üstlenebileceği sorumlulukların güçlü bir örneği olduğu vurgulandı.

Eczacılık mesleğinin yalnızca sağlık hizmeti sunmakla sınırlı olmadığının belirtildiği açıklamada, “Eczacılık mesleğinin toplumsal sorumluluk, temsil gücü ve kamu yararı için çalışma bilinciyle şekillendiğini bir kez daha görmekten onur duyuyoruz. Bazı maçlar sahada değil, hayatta kazanılır. Değerli Meslektaşımız Sayın Özel’e bu uzun soluklu yolculuğunda başarılar diliyoruz” denildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ