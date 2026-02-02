Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal ve toplumsal süreci ele almak amacıyla “Türkiye Nereye Gidiyor? Ekonomi, Emekçiler ve Geleceğimiz” başlıklı bir panel düzenliyor.

7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te, Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek panelde; CHP Grup Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ile Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan konuşmacı olarak yer alacak. Panelin kolaylaştırıcılığını ise Eğitim Sen Çorum Şubesi Örgütlenme Sekreteri Doç. Dr. Yusuf Muratoğlu üstlenecek.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, panelde Türkiye’de emekçilerin karşı karşıya olduğu sorunların, ekonomik gelişmelerin ve geleceğe dair beklentilerin çok yönlü olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Panelin ardından tutuklu gazeteci-yazar Merdan Yanardağ’ın kitaplarının konuklar tarafından imzalanacağını kaydeden Özdel, emekten, demokrasiden yana tüm yurttaşların panele davetli olduğunu kaydetti.

YANARDAĞ GEÇTİĞİMİZ YIL ÇORUM’A GELMİŞTİ

Yanardağ’ın ismi, Çorum kamuoyunda daha önce de geniş yankı uyandırmıştı. Merdan Yanardağ, geçtiğimiz Şubat ayında Çorum’a gelerek geniş katılımlı bir panelde Çorumlulara hitap etmiş, yaptığı değerlendirmeler kamuoyunda yoğun ilgi görmüştü.

