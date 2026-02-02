Merhume Selma Soyocak’ın eşi, Sena, Saliha, Süheyla ve Hacer Soyocak’ın babaları, Osman Nuri Soyocak’ın ağabeyi olan Ömer Soyocak, aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) önceki dönem İl Gençlik Kolları Başkanı Ünal Yıldırım ile Ozan Tatar’ın da kayınbabası idi.

70 yaşında ani geçirdiği kalp krizi sonucu yatağında ölü olarak bulunan Soyocak’ın cenazesi Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı ve Milletvekili Av. Muzaffer Külcü, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aynı yerde Merhum Emekli İmam Hatip Sadık Akkaya’nın eşi merhume Teslime Akkaya; Üyük Köyü’nden merhum Dursun Yiğit’in eşi Cengiz, Hasan ve Ayhan Yiğit’in annesi merhume Ruziye Yiğit ile merhum Ahmet Mert’in de cenaze namazları kılındı.

ÇORUM HABER merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi