Türkiye’de siyaset gündemi anket sonuçlarıyla yeniden hareketlendi. ORC Araştırma tarafından 27–29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan ve 26 ili kapsayan son kamuoyu araştırması, seçmenin nabzını tuttu. “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar, özellikle zirve yarışında dengelerin değişebileceğine işaret ediyor.

CHP ile AK Parti arasında nefes kesen yarış

Araştırmaya göre Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 31,4 oy oranıyla birinci sıraya yerleşti. Adalet ve Kalkınma Partisi ise yüzde 30,9 ile CHP’yi çok küçük bir farkla takip etti. İki parti arasındaki farkın yarım puanın altında kalması, olası bir seçimde sonucun küçük hamlelerle değişebileceğini gösteriyor.

Orta sıralarda da denge dikkat çekiyor

Ankette Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 7,5 oy oranına ulaşırken, DEM Parti yüzde 7,2 ile MHP’ye oldukça yakın bir tablo sergiledi. Bu iki partinin oy oranlarının birbirine yakın seyretmesi, orta blokta da rekabetin sürdüğünü ortaya koydu.

Orta sıralarda da denge dikkat çekiyor

Ankette Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 7,5 oy oranına ulaşırken, DEM Parti yüzde 7,2 ile MHP’ye oldukça yakın bir tablo sergiledi. Bu iki partinin oy oranlarının birbirine yakın seyretmesi, orta blokta da rekabetin sürdüğünü ortaya koydu.