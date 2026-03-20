Ramazan Bayramının 1. günü Veli Paşa Hanı önünde düzenlenen ve il protokolü ve Çorum halkının katılımıyla gerçekleşen bayramlaşma törenine katılım üst düzeyde oldu. Şehrin tüm renklerini buluşturan bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bayramlaşmaya Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu, meslek örgütü ve kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, bayram duasının okunmasıyla devam etti.

Törenin devamında bir konuşma yapan Vali Ali Çalgan, bir ay boyunca iftar sofralarını paylaştıklarını ve bugün bayramı idrak etmekten dolayı muylu olduklarını söyledi. Herkesin bayramını kutlayan Çalgan, "Bu bayramın sosyal yardımlaşmaya, dayanışmaya ve birbirimizi daha iyi anlamamıza ve toplumsal barışa ve halen en yakınımızda devam eden ateşin, kanın, savaşın durmasına vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Çalgan, bundan sonrası için de birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Mehmet Tahtasız ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da konuşmalarında tüm Çorumluların ve Müslüman aleminin bayramlarını kutladı. Törende daha sonra protokol üyeleri, tüm katılımcılarla tek tek bayramlaşırken, program sırasında çeşitli ikramlarda bulunuldu, karşılıklı sohbetler edildi.