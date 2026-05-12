Basın İlan Kurumu tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı etkinlikleri kapsamında iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik hayata geçirilen ‘15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi’nin ikincisi Samsun Ondokuzmayız Üniversitesi İletişim Fakültesinde gerçekleştirildi.

“DOĞRU HABER EKMEK GİBİ, SU GİBİ…”

‘Hafızayı Koru, Hakikati Yaz’ temasıyla iletişim fakültesi öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sunmak ve toplumsal hafızayı diri tutmak amacıyla düzenlenen atölye çalışmasının açılışında konuşan OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, medya ve iletişim alanındaki tüm aktörlerin birbirini beslediğini vurgulayarak, “Hepimizin malumu olan bir husus var ki, o da doğru haberin adeta ekmek gibi, su gibi olmasıdır. Hamurun mayası neyse, bir binanın temeli neyse, insanın beyni ve kalbi neyse, doğru haber de gazeteciliğin icrası açısından bir can damarı niteliğindedir” ifadelerini kulandı.

“ETİK DEĞERLERE BAĞLI MEDYA PERSPEKTİFİ”

Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin, Genel Müdür Abdulkadir Çay’ın mesajını katılımcılarla paylaştı. Engin, atölyenin 15 Temmuz ruhunu ve demokrasi bilincini genç iletişimcilere aktarmayı hedeflediğini söyledi.

Gazetecilik mesleğinin kriz dönemlerinde dezenformasyonu önleme ve kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğuna vurgu yapan Engin, “Bu atölye çalışması ile öğrencilerimize olağanüstü dönemlerde mesleki refleks kazandırmayı ve etik değerlere bağlı bir medya perspektifi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Etik değerlerle donanmış, sorumlu ve güçlü kalemler olarak yetişecek gençlerimiz, ülkemizin istikbali için en büyük güvencedir” şeklinde konuştu.

“O GECE DEVLETİN VE MİLLETİN YANINDA DURDUK”

19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ise 15 Temmuz gecesine atıfta bulunarak, “O gece medya olarak devletin ve milletin yanında durduklarını tüm Türkiye ve dünyaya gösterdik” açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından programın medya etiği ve sorumlu yayıncılık, dezenformasyonla mücadele, kriz ve olağanüstü durumlarda hızlı ve doğru haber üretimi ile haber ve kaynak doğrulama başlıklarında eğitimler verilen ilk bölümüne geçildi.

“BİLGİ KİRLİLİĞİ KRİZDEN DAHA TEHLİKELİ”

Özellikle kriz dönemlerinde oluşan ‘infodemi’ kavramına dikkati çeken İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Arş. Gör. Dr. Özlem Delal Abanoz, bilgi kirliliğinin bazen krizin kendisinden daha etkili ve tehlikeli boyutlara ulaşabildiğini söyledi.

Ajans haberciliğini ve kriz anlarında izlenmesi gereken stratejik adımları anlatan Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, AA’da bir haberin en az 3 editörün kontrolünden geçtiği bilgisini paylaşarak, bu mekanizmanın muhabir için bir ‘koruma kalkanı’ olduğunu, hata payını minimize ettiğini vurguladı.

Atölyenin ikinci bölümü, öğrencilerin 5’er kişilik 7 grup halinde katılımıyla gerçekleştirildi. Bu bölümde öğrenciler; gazete, televizyon ve ajans temsilcilerinden oluşan sektörün deneyimli isimlerinden habercilik ve tasarım konularında uygulamalı eğitim aldı.

İletişim Fakültesi bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilen eğitimin ardından öğrendiklerini pratiğe dökme imkânı bulan geleceğin gazetecileri, kendi yazdıkları haberler ve seçtikleri fotoğraflarla 15 Temmuz gecesine ilişkin manşetlerini hazırladı.