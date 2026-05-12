Büyük kentlerde giderek güçleşen yaşam koşulları, özellikle ulaşım bakımından yaşanan sıkıntılar, metropol kentin stres ve sıkıntısı, insanları daha sakin ve huzurlu yaşanabilir kentleri tercih etmeye zorluyor.

Çorum ise, öteden beri, hem büyük kentlerde aranan hemen her imkâna sahip oluşu, hem de, zamanı doğru kullanma fırsatı veren sakin ve huzurlu ortamıyla, yeni yerleşim yeri arayanlar için cazibe merkezi özelliğini koruyor.

Çimento Fabrikası’nın yerine kurulacak yepyeni kent ise, bu anlamda Çorum’a büyük avantajlar sağlamaya aday görünüyor. Çorum bu projeyle, bir nevi, yurt içine ve dışına “modern ve huzurlu yaşam” çağrısı yapmaya hazırlanıyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın bu konuda verdiği son bilgiler, Çorum’da görkemli bir “yeni kent”in oluşacağı umudunu ve inancını güçlendiriyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Çimento Fabrikası’nın 1 milyon 380 bin metrekarelik yerini 102 milyon 500 bin liraya satın alarak Çorum’a çok değerli bir alan kazandırdıklarını hatırlatarak, Emlak Konut GYO’nun bu projeye dahil olmasını sağlamak suretiyle de, çok önemli bir güven ve prestij fırsatı elde ettiklerini söyledi.

Umut Radyo’da Meltem Danışman Çınar ve Mehmet Yolyapar’la “Çorum Güncesi Özel” programında kamuoyuna pek çok “ilk”i açıklayan Başkan Aşgın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Çorum’a olan ilgisi sayesinde, Emlak Konut’un “kâr paylaşımı” yöntemiyle, müteahhitlerin de işini kolaylaştıracağını ifade ederek şu bilgileri verdi:

“Eski Çimento Fabrikası arazisinde yükselecek bu proje ile yıllardır atıl durumda kalan alanı yeniden şehrimize kazandırıyoruz. 102 milyon 500 bin TL bedelle satın alarak şehrimize kazandırdığımız bu alanı, şimdi çok daha değerli bir noktaya taşıyoruz.

Emlak Konut GYO ile protokolümüzü 28 Şubat 2026 tarihinde imzalamıştık. Toplam 27 bin 600 metrekarelik arsa üzerinde, 41 bin 389 metrekare inşaat alanı ile modern bir yaşam ve ticaret merkezi oluşturuyoruz.

Çorum Belediyesi Beltaş A.Ş. ile Emlak Konut GYO iş birliğinde gerçekleştireceğimiz konut ve ticaret alanı projesinin ihalesi iki oturum halinde yapıldı. Şu anda onay aşamasında daha sonra firma ile sözleşme imzalanacak.

Projede, alt katları ticari alan, üst katları konut olarak planlanan yapılarla hem ekonomik hareketliliği artırmayı hem de nitelikli yaşam alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Modern şehircilik anlayışıyla tasarlanan bu proje, Çorum’un gelişimine güçlü katkı sağlayacak.

Bu dönüşümle birlikte sadece bir alanı yenilemiyor; şehrimizin sosyal ve ekonomik hayatına yön verecek yeni bir cazibe merkezi oluşturuyoruz.”