Çorum’un “Yaşayan Efsanesi”, “Asırlık Çınarı” ve “Fakir Babası Doktoru” Dr. Rifat Patır, dün hazin bir törenle toprağa verildi.

Dr. Rifat Patır, Cumartesi günü bir haftadır yoğun bakımda tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde 102 yaşında hayatını kaybetmişti.

Merhume Türkan Patır’ın eşi, Ender, Nadir ve Ertan Patır’ın babaları; iş insanı Nihat Malatyalı’nın dayısı olan Dr. Rifat Patır’ın cenaze namazı, dün öğleden sonra Akşemsettin Camii’nde kılındı. Cenazesi Ulumezar’a defnedildi.

Müftü Şahin Yıldırım’ın kıldırdığı cenaze namazına, Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Kubilay Ayvaz, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Emekli Tapu Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Karaca, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, İsmail Alapala ve Erdem Çenesiz başta olmak üzere sanayici ve iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin yöneticileri, sağlık sektörünün tanınmış simaları ve kalabalık bir cemaat katıldı.

