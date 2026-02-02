Milletvekili Tahtasız, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla Çorum’da gerçekleştirilen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Tahtasız, mitinge katılan Çorumlulara teşekkür ederek, meydanlarda ortaya konan birlik ve kararlılığın tarihi bir mesaj taşıdığını ifade etti.

Tahtasız açıklamasında, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz mitingde meydanları coşku ve kararlılıkla dolduran Çorumlu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. En öndeki vatandaşımızdan en sondaki vatandaşımıza kadar gösterilen birlik ve beraberlik, artık Çorum’un AKP’nin kalesi olmadığını tüm Türkiye’ye ilan etmiştir” ifadelerini kullandı.

Çorum halkının demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıktığını vurgulayan Tahtasız, “Bu tarihi günde demokrasiye sahip çıkan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Çorum halkı zulme ve adaletsizliğe karşı sesini yükseltmiş, iradesini meydanlarda haykırmıştır” dedi.



Tahtasız, açıklamasının sonunda, daha adil, daha özgür ve daha güçlü bir Türkiye hedefiyle mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Hep birlikte Türkiye’nin geleceği için kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.