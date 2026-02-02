Çorum'da dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine geniş katılım dikkat çekti.

Alana sığmayan vatandaşlar ara sokakları doldurdu. Öte yandan bazı vatandaşların çatılara çıkarak Özgür Özel'i izlediği anlara ait bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Kısa sürede yüzlerce kez paylaşılan fotoğrafta ellerinde Türk bayrağı olan vatandaşların miting alanı çevresindeki bir binanın çatısına, balkonlarına ve pencerelerine çıktığı görüldü.

CHP'li vatandaşlar bu fotoğrafla sosyal medyalarında ironili gönderme yaptı.

İşte o paylaşım: "Çorum’da bugün düzenlenen mitingimize, helikopterler yardımıyla çevre illerden, miting alanı çevresindeki binaların çatılarına çıkarmalar yapmak suretiyle düzenlediğimiz mitingimize katılan tüm partililerimize teşekkürler."