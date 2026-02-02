Çorum’un 23 yıldır hizmet siyaseti yapan AK Parti’nin neden kalesi olduğunu girdiği her seçimde gösterdiğini vurgulayan Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde dün olduğu gibi bugün ve yarın da bu durumun değişmeyeceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Çorum ziyaretine de değinen Milletvekili Ahlatcı, Özgür Özel’in memleketi Çorum’a gelerek hesapsızca konuştuğunu, hatta kendini tutamayarak “Treni Çorum’a ben getireceğim” dediğini aktardı. Ahlatcı, “Çorum’da ürkecek balık yok ama Özgür Özel’in söylediklerine memleketim Çorum’daki bütün kargalar kahkahayla gülmüştür” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’e CHP’li belediyeler üzerinden seslenen Ahlatcı, İstanbul’un alındığını, soyulup soğana çevrildiğini ve belediyenin işlevinin bitirildiğini belirterek, otobüslerin ve metrobüslerin çalışamaz hâle geldiğini söyledi. Ankara’da çeşmelerden sular akmadığını, İzmir’de çöplerin kalkmadığını ifade eden Ahlatcı, “Hangi belediyeyi aldıysanız soygun ve talan oldu, özel jetlerde hayatlar yalan oldu” dedi.

Özgür Özel’in şimdi de Çorum’u istediğini ve treni Çorum’a kendisinin getireceğini söylediğini aktaran Ahlatcı, Çorumlu hemşehrilerinin çalışkan, onurlu, gururlu ve her daim aklı başında insanlar olduğunu vurgulayarak, bu söylemlere asla inanmayacaklarını dile getirdi. Ahlatcı, memlekete yapılan hizmetleri saymaya Özgür Özel’in matematiğinin yetmeyeceğini, söz konusu trenin ise çoktan yola çıkarıldığını ve aslanlar gibi Çorum’a geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde memlekete daha nice hizmetler getirileceğini belirten Ahlatcı, Özgür Özel’e gözlerini temizleyip Çorum’a gelecek olan treni seyretmeye hazırlanması çağrısında bulundu.

Ahlatcı açıklamasında, “Siz kargaları güldürmeye devam edin; biz dünyada lider ülke Büyük Türkiye Cumhuriyeti’ni büyütmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Ahlatcı, CHP’nin Çorum mitinginin özetini ise şu dizelerle paylaştı:

“Leblebi koydum tasa

Doldurdum basa basa

Ufak at civcivler yesin

Çorum kanmaz sana”

Ahlatcı, açıklamasını “AK Parti’nin kalesi Çorum’dan tüm hemşehrilerime selam ve sevgiler” sözleriyle tamamladı.