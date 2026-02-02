CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Çorum’da düzenlediği mitingin ardından AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı’nın açıklamalarına CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz’dan tepki geldi.

Tuncay Yılmaz yaptığı açıklamada, mitingin ardından iktidar temsilcilerinin art arda açıklamalar yapmasını eleştirerek, bunun bir “kaybetme korkusunun dışavurumu” olduğunu savundu.

“Tarihi Çorum mitingimizin ardından paçalar tutuşmuş olacak ki iktidarı temsil edenler cevap yarışına girdi” ifadelerini kullanarak AK Parti’nin uzun yıllardır Çorum’da iktidarda olduğunu hatırlatan Tuncay Yılmaz, “Eğer 26 senedir Çorum’a havaalanını, treni ve birçok yatırımı getirdiyseniz neden rahatsız oldunuz? Neden hemen açıklama derdine düştünüz?” diye sordu.

Yapılan açıklamaların “korku edebiyatı” olduğunu öne süren CHP Belediye Meclis Grup Başkanvekili Yılmaz, “Halkımız en doğruyu bilir. Ölçer, biçer, gerekeni yapar. Korkunun ecele faydası yoktur” dedi.

Ahlatcı’nın sözlerini kınadığını belirten Yılmaz, “Özellikle varlığı ve yokluğu belli olmayan AK Parti Çorum Milletvekilinin söylediği sözler siyasî ahlâk ile bağdaşmaz” diye konuştu.

Tuncay Yılmaz, “Hodri meydan! Dünkü mitingin yeri yerinde duruyor. Buyurun AKP Genel Başkanı gelsin, dünkü kalabalığın yarısını toplasın” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik ifadeleri de eleştiren Yılmaz, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sayın Genel Başkanına laf etmek kimsenin harcı değildir. Herkes edebince siyaset yapsın” dedi.

Tuncay Yılmaz, açıklamasını “Kendinize güveniyorsanız koyun sandığı milletin önüne, milletin iradesine güvenin” çağrısıyla tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi