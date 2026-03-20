Kaza, Sungurlu-Çorum kara yolu Yukarı Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çorum yönüne seyreden Osman S. idaresindeki 06 FRA 675 plakalı, Lider firmasına ait yolcu otobüsü ile Hasan Y. yönetimindeki 26 ADJ 270 plakalı Hyundai marka minibüs çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 yolcu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Tahliye edilen otobüsteki yolcular başka bir otobüsle yolculuklarına devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı