Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Kadın Kolları tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle Sevgi Evleri ile Huzurevi’ne ziyaretler düzenlendi.

Sevgi Evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek Ramazan Bayramını kutlayan CHP heyeti, Huzurevi’ni de ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç ve İl Yöneticileri, çocukların ve yaşlıların Ramazan Bayramını kutlayarak, sağlıklı, mutlu günler diledi.

CHP’li yetkililer ayrıca kurum müdürleri ile de görüşerek bilgi alışverişinde bulundu.

