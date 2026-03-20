Çorum Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yataklı servislerinde tedavi gören vatandaşları hem de Çorum’da bulunan huzurevlerinde kalan yaşlıları ziyaret ederek bayram paketi dağıttı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, yatarak tedavi gören hastalara ve huzurevlerinde kalan yaşlı vatandaşlara kolonya ve çikolata içeren bayram paketleri ulaştırıldı.

Ziyaret sırasında ekipler, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın "geçmiş olsun" dilekleri ile Ramazan Bayramı’na ilişkin tebrik mesajını hasta, hasta yakınları ve huzurevi sakinlerine iletti.

Ramazan Bayramı arifesinde gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hastalar, yakınları ve huzurevi sakinleri ise desteklerinden dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK