Başsavcılıktan yapılan açıklamada; Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hizmetli M.G’nin, hastaneye ait depo alanından kuruma ait malzemeleri kurum dışına çıkararak, bir market çalışanına verdiği tespit edildiği belirtildi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Şüphelinin eyleminin sürekli ve planlı yaptığının anlaşılması üzerine yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüpheli M.G. ile birlikte hareket ettikleri anlaşılan şüpheli K.D., Y.E., E.Ö., Y.T, M.C. ve F.O. olmak üzere toplam 7 şüpheli hakkında kamu kurumu aleyhine hırsızlık suçundan gözaltına alındığı ifade edilirken, yapılan soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle devam ettiği açıklandı.