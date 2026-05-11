TBMM'de bu hafta görüşülecek yeni torba kanun teklifiyle, SGK'ya borcu olanlar için taksitlendirme süresi iki katına çıkarılarak 36 aydan 72 aya yükseltiliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), haftalık mesaisine Salı günü başlayarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu olan milyonları yakından ilgilendiren kritik bir torba kanun teklifini gündemine alacak. Genel Kurul’da ele alınacak düzenleme, "varlık barışı" kapsamındaki maddelerin yanı sıra borç yapılandırma süreçlerinde köklü değişiklikler içeriyor.

Hazırlanan yasa teklifine göre, SGK'ya olan borçların tecil ve taksitlendirme süresinde önemli bir artışa gidilecek.

Mevcut uygulamada 36 ay olarak uygulanan azami taksit sınırı, yeni düzenlemeyle birlikte 72 aya çıkarılacak. Ayrıca, borçların ertelenmesi sürecinde talep edilen teminat şartlarında da kolaylık sağlanacak; teminatsız tecil tutarı 1 milyon lira seviyesine yükseltilecek. Bu imkandan belediyeler başta olmak üzere tüm ticari işletmeler ve borçlu halk faydalanabilecek.