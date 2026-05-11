Çorum Belediyesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, pazar yerlerinde uygulanması zorunlu olan “Seç-Al” sistemine aykırı satış yapıldığı tespit edildi. Denetimlerde, ürünlerin vatandaşın seçmesine izin verilmeden farklı şekilde fiyatlandırıldığına ilişkin ifadelerin yaka kamerası kayıtlarına da yansıdığı öğrenildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, “Seç-Al” uygulamasına aykırı hareket ettiği belirlenen sebze-meyve tezgahına, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik kapsamında süreli kapatma cezası uygulandı.

Çorum Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Seç-Al” uygulamasına aykırı hareket eden tezgâh hakkında süreli kapatma cezası verildiği belirtilerek, kurallara aykırılığın tekrar edilmesi halinde tahsis iptali işleminin uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların güvenli, adil ve sağlıklı koşullarda alışveriş yapabilmesi amacıyla pazar yerlerindeki denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.