Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Maarifin İzinde Marifetli Gençlik” temalı düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Fuarı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesindeki organizasyonda; meslek liselerinin atölye çalışmaları, teknoloji uygulamaları, canlı üretim etkinlikleri, yapay zekâ uygulamaları, gastronomi gösterileri, robotik sistemler, tasarım çalışmaları ve sürpriz etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak.

Kadeş Barış Meydanı’nda 14 Mayıs 2026 tarihinde kurulacak dev fuar alanında; üretim, teknoloji, beceri, tasarım, girişimcilik ve ahilik ruhu bir araya gelecek.

Mesleki eğitimde Çorum’un farkını ortaya koyacağı fuarda öğrenciler bilgilerini, yeteneklerini ve üretim güçlerini sahaya taşıyarak adeta geleceği inşa edecek.

Fuarın sadece bir tanıtım etkinliği değil, aynı zamanda üretimin, emeğin, teknolojinin ve “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun güçlü bir buluşması olacağını açıklayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Çorum’da mesleki eğitim sahaya çıkıyor, gelecek Kadeş Meydanı’nda şekilleniyor” diyerek tüm Çorumluları fuara davet etti.

