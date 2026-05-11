CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör ile Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç tarafından organize edilen Anneler Günü kahvaltı programı; Bahabey Caddesi üzerindeki Ege’nin Bahçesi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe; şehit anneleri, gazi ve şehit yakınları, Huzurevi sakinleri, engelli çocukların anneleri ile CHP’li kadınlar katıldı.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ile bazı parti yöneticileri de etkinliğin bir bölümüne katılarak tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

İl Genel Meclisi Üyesi Atiye Yaşar ile Belediye Meclisi Üyesi Nazik Bulut da etkinlikte hazır bulundu.

Günün anısına tüm katılımcı annelere karanfil hediye edildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR