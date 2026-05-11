Özden Erbaş, Doç.Dr. İsmail Sezikli, Dr. Selman Kaplan ve Gülden Arzoğlu’nun kurucusu olduğu Harmoni Anaokulu, Üçtutlar Mahallesi Anadolu 2. Sokak’ta hizmete açıldı.

Anaokulu’nun açılışına, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Harmoni Anaokulu’nun, “Türkiye’nin nörobilim temelli eğitim anlayışıyla yapılandırılan ilk anaokulu” olduğu belirtilerek, geleceğin beyinlerinin Harmoni’nin bilimsel dünyasında buluşacağı ifade edildi.