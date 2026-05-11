Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Milönü Meydanı’nda görüntüyü bozan sıvasız bina ile ilgili “deprem dayanıklılık testi” yapılmasına karar verildiğini belirterek, Deprem Yönetmeliği’nden çok önce yapılan eski binanın depreme dayanıksız olduğu belirlenirse, yıkımı yoluna gidileceğini söyledi.

Meltem Danışman Çınar ile Mehmet Yolyapar’ın hazırlayıp sundukları “Çorum Güncesi Özel” programında, dinleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Başkan Aşgın, meydan düzenlemesi konusunda çok güzel örneklere imza attıklarını hatırlatarak, Çorum’un en eski meydanlarından biri olan Milönü’nü de yöre sakinlerini mutlu edecek bir görüntüye kavuşturmakta kararlı olduklarını ifade etti.

Halkın isteği doğrultusunda Milönü’nde oturma alanları oluşturulmasına özen göstereceklerini, Eti Lisesi’nin bahçesinde güzel bir park düzenlemesi yaptıklarını anlatan Aşgın, yine halkın talebi doğrultusunda, Milönü Meydanı’nın ortasına bir “Ozanlar Anıtı”nın, pek çok halk ozanının yetiştiği bu bölgeye yakışacağını vurguladı. Aşgın, kentin çeşitli meydan ve kavşaklarına yaptıkları simgesel anıtları örnek olarak gösterdi.