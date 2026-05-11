Optisyen Tutku Olgun’un sahibi olduğu Tutku Optik, Çorum’un ticari bakımdan hareketli noktalarından Ilıca Caddesi’nde hizmete açıldı.

Optik alanında 5 yıllık deneyimi olan Tutku Olgun, bundan böyle kendi işyerinde müşterilerinin her türlü gözlük ihtiyaçlarını karşılayacak.

Tutku Olgun, optik sektöründe amacının sadece gözlük satmak olmadığını belirterek, “Teknolojiyi, estetiği ve uzmanlığı bir araya getirerek insanların yaşam kalitesini yükselten, güvenilir bir marka haline gelmeyi amaçlıyorum” dedi.