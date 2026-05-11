Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Çorum başta olmak üzere Amasya, Tokat ve Ordu’nun iç kesimleri için öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz’in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Ordu’nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Yetkililer, yağışların akşam saatlerine kadar etkili olmasının öngörüldüğünü belirterek, vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Açıklamada özellikle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi risklere dikkat çekildi.

Meteoroloji verilerine göre uyarı, 13.00 ile 18.00 saatleri arasındaki zaman dilimini kapsarken, yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) seviyesinde olabileceği ifade edildi.

Uzmanlar, özellikle açık alanlarda bulunacak vatandaşların yıldırım riskine karşı tedbirli olmalarını, sürücülerin ise yağış anında oluşabilecek görüş mesafesi düşüşüne karşı dikkatli hareket etmelerini öneriyor.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ