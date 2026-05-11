Çorum Tabip Odası’nda olağan seçimler önceki gün yapılırken, Çağdaş Hekimler Platformu ile Beyazönlük Dayanışması grupları arasında yapılan yarışı Beyazönlük Dayanışması kazandı.

Hekim camiasında yoğun katılım ve çekişmeli yarışla dikkat çeken seçim sonuçlarına göre Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan Ömer Metin, en yüksek oyu alarak yeni dönem başkanı oldu.

Toplam 321 kayıtlı delegenin bulunduğu seçimde 200 üye oy kullanırken, 199 oyun geçerli sayıldığı açıklandı. Yönetim Kurulu seçimlerinde Ömer Metin 115 oy alırken, Ali Şimşek 113, Engin Karataş 112, Derya Yapar 106 ve Seniye Burcu Torumtay Alıç 100 oy aldı.

Onur Kurulu seçimlerinde Tahir Mantı 108 oyla ilk sırada yer alırken, Ünver Yıldız ve Ümit Görkem 106’şar oy aldı. Mehmet Cihat Cerit 105, Yusuf Karavelioğlu ise 97 oyla listede yer aldı. Denetleme Kurulu’nda ise Özgür Özçerezci 113 oyla ilk sırada seçilirken, Ülkem Şen Uzeli 99 ve Elif Aslıhak Şimşek 97 oy aldı.

Türk Tabipler Birliği Büyük Kongre Delegeliği seçimlerinde ise Yunus Erol Şahinci 107, Soner Gürel 104, Muhammet Kadir Demir 99, Mehmet Murat Şahin 98 ve Şahatayi Şahin 94 oy alarak delege seçildi. Seçilen delegelerin Ankara’da gerçekleştirilecek Türk Tabipleri Birliği Genel Kurulu’nda oy kullanacağı öğrenildi.

