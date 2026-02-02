Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 1 Şubat 2026 Pazar günü Çorum’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin kente damga vurduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirilen mitinge binlerce vatandaşın katıldığını belirten Milletvekili Tahtasız, mitingin “dosta güven, olmayana korku verdiğini” ifade etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın CHP Genel Başkanı Özel’in katılımı ile düzenlediği mitingin ardından açıklamalarına sert sözlerle cevap veren Tahtasız, yaptığı açıklamada mitinge katılan Çorum halkına teşekkür ederek, tüm vatandaşların Berat Kandili’ni kutladı.

Açıklamasında iktidarı ve Milletvekili Ahlatcı’yı sert sözlerle eleştiren Mehmet Tahtasız, Çorum’un uzun yıllardır yeterli kamu yatırımı alamadığını savundu.

Milletvekili Tahtasız yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Yıllardır Çorum’u kendi kalesi görenler; 23 yıldır devlet yatırımı yapmayanlar, mevcut fabrikaları kapatan ve özelleştirenler; 23 yıldır hızlı treni, havaalanını, devlet hastanesini, acemi birliğini, Kuzey-Güney Çevre Yolu’nu, Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü’nü ve yollarını, Polis Moral Eğitim Merkezi’ni yapamayanlar; 23 yılda ilimizi 5 milletvekilliğinden 4’e düşürenler ve nüfusumuzun azalmasına sebep olanlar; söz verdikleri onlarca barajı, tarımsal sulama tesislerini ve kanallarını yapamayanlar, dünkü tarihi mitingimizden sonra incinmişler. Gece yarısı uykuları kaçmış olmalı ki mani yazmaya, akıllarınca cevap vermeye kalkmışlar. Ama halkımız onlara sosyal medyadan ve dünkü mitingimizden öyle bir cevap verdi ki…

Genel Başkanımız, “Hızlı trenin açılışı iktidarımızda bize nasip olacak.” dedi. Çok da doğru söyledi. Yüreğiniz varsa getirin sandığı. İftira attığınız İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana ve hatta devlet imkânlarını esirgediğiniz Çorum’da sandık koyalım. Mertçe yarışalım. Halk kimi istiyor, görelim.

Dün meydanları dolduran yüz binler; açlık sınırı altında maaşa mahkûm ettiğiniz emeklilerimiz, asgari ücretlilerimiz, dul ve yetimlerimiz, ürünü tarlada kalan çiftçimiz, Bağ-Kur’unu ve kirasını ödeyemeyen, 7200 prim gün sözü verdiğiniz çıraklık ve staj mağduru esnafımız, 3600 ek gösterge vermediğiniz memurumuz, kademeli emeklilik bekleyenler, atanamayan öğretmenler, çocukları uyuşturucu ve kumar bataklığına sürüklenen aileler, söz verdiğiniz uzman er ve erbaşlar, ezilen ve yok sayılan halkımız meydanda size, iktidarınıza ve yandaşlarınıza “Hükümet istifa” diye bağırdı.

“Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum” diyen halkımıza teşekkür ediyor; “Yar saçların lüle lüle, AKP sana güle güle” diyerek sözlerimizi tamamlıyorum.

Genel Başkanımız Özgür Özel’e, mitingimize katılan Çorum halkına; Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi (PM) üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanlarına ayrıca teşekkür ediyorum.

Çorum, AKP’nin değil milletin kalesidir.”

Muhabir: Haber Merkezi