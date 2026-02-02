Çorum merkez Mislerovacığı Köyü’nden, mobilyacı esnafından Muharrem Alçın (63), hayatını kaybetti.

Gardiyan Osman Alçın’ın kardeşi, Aslı Alçın’ın eşi, Onur ve Mehtap Alçın’ın babası olan Muharrem Alçın, yakalandığı hastalık sonucu Ankara’da tedavi görüyordu. Alçın, kurtarılamayarak hayata veda etti.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde yapılan Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Mislerovacığı Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diler.

Muhabir: SELDA FINDIK