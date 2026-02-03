Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Tıp Fakültesi’nin olmazsa olmazı olan Morfoloji Binası’nın, yatırım programına alınmış olmasına rağmen, 6 Şubat 2023 büyük depremi nedeniyle geri kaldığını söyledi.

Rektör Prof. Öztürk, konuya ilişkin şu bilgiyi verdi:

“Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nın ilk olarak 2020 yılında yatırım programına alınması teklif edildi ve onaylandı. Uygulama projelerinin yapılması için 2021 yılında sözleşmesi imzalandı ve 2022 yılında yapım ihalesine hazır hale getirildi. Yani, 2020 yılında yapımına başlanan Kuzey Kampüs 1. Etap ikmal işi tamamlanana kadar, Morfoloji Binası projeleri de hazır hale getirildi.

Toplam kapalı alanı 25.000 m² olan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, 2 etap halinde projelendirildi. Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından ilk Etapta 12.500 m²’lik kısmının ihale edilmesi uygun görülerek yatırım programına alındı.

Morfoloji Binası 2023 yılı ilk aylarında ihale edilmesi planlandı ve şubat ayının ilk haftasında yapım ihalesi ilana hazır hale getirildi. Ancak; 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde gerçekleşen deprem felaketi sebebiyle; 2023/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre, Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından yatırımlardaki tüm önceliğin deprem bölgesine ve diğer bölgelerde deprem açısından dayanıksız binalara ve gerçekleşme oranı %50’nin üzerinde olan yatırımlara verilmesi sebebiyle; proje yatırım programında iz projeye çekildi. Bu sebeple ödeneği Kuzey Kampüs Merkezi Derslikler ve İdare Binası İkmal İnşaatına aktarıldı.”