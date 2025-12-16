Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi’nin ortak kampanyasıyla inşa edilmekte olan Rıza Şehri’nin misafirhane ve aşevi bölümleri, yarın saat 14.00’de açılacak.

Her iki sivil toplum kuruluşunun ortak açıklamasında, “Hizmet, dayanışma ve rızalık yolunda önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz” denilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Yarın, Rıza Şehri misafirhane ve aşevi bölümlerimizi Hakk’ın izni ve canlarımızın emeğiyle hizmete açıyoruz.

Hacı Bektaş Veli’nin ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ sözüne uyarak; kapısı açık, lokması paylaşılan, gönlü herkese dönük bu mekânın açılışında siz değerli canlarımızı aramızda görmek bizlere güç verecektir.

Gelin, birlik lokmamızı paylaşalım, bereketi çoğaltalım, muhabbetimizi tazeleyelim.”