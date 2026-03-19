Milliyetçi Hareket Partisi’nde uzun yıllar Uğurludağ ilçe başkanlığı görevini yürüten ve Ankara'da hayatını kaybeden Arap Türk son yolculuğuna uğurlandı.

Uğurludağ ilçesine bağlı Kızağlı Köyü nüfusuna kayıtlı olan MHP eski Uğurludağ İlçe Başkanı Arap Türk’ün cenazesi Kızağlı Köyü’ne getirildi. Türk’ün cenazesi burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Merhumun cenazesine MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, MHP Uğurludağ İl Genel Meclis Üyesi Kenan Genç, MHP İl ve İlçe Başkanları ile yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

