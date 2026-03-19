Vali Ali Çalgan, ASAL Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında Mehmetçiklerle bir araya geldi.

Ülkenin huzur ve güvenliği için görev yapan kahraman askerlerle aynı sofrayı paylaşan Çorum Valisi Ali Çalgan, iftar programında samimi anlar yaşadı.

Mehmetçiklerle sohbet eden Vali Çalgan, görevlerini büyük bir fedakârlık ve özveriyle yerine getiren askerlere teşekkür ederek hayırlı tezkereler temennisinde bulundu. İftar buluşmasının, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiği vurgulandı.

Vali Çalgan ayrıca Ramazan Bayramı’nın kardeşlik, dayanışma ve birlik ruhunu güçlendiren önemli bir dönem olduğuna dikkat çekerek Mehmetçiklerin bayramını tebrik etti. Program, sıcak ve samimi bir atmosferde tamamlandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR