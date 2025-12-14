Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın başkanlığındaki toplantıya kuruma bağlı kuruluşların müdürleri ve birim sorumluları katıldı.

Toplantının açılışında yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Birimler tarafından hazırlanan aylık raporlar sunularak sahada karşılaşılan ihtiyaçlar, çözüm bekleyen durumlar ve hizmet süreçlerinde yapılması gereken iyileştirmeler değerlendirildi.

Bu ayın önemli gündem başlıklarından biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği “Aile Yılı” çerçevesinde yürütülen faaliyetler oldu. Aile bütünlüğünün korunması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, aile odaklı sosyal hizmet modellerinin geliştirilmesi ve toplum genelinde aile bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar ayrıntılı şekilde masaya yatırıldı. Yeni dönemde yapılacak söyleşiler, eğitimler, farkındalık etkinlikleri ve saha faaliyetlerinin takvimi birimlerle birlikte planlandı.

İl Müdürü Sahit Aydın toplantıda yaptığı değerlendirmede, hizmetlerin vatandaş odaklı, etkin ve hızlı bir yaklaşımla sunulmasının önemine dikkat çekti. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve Aile Yılı kapsamında aileyi destekleyici çalışmaların artırılması gerektiğini vurguladı. Aydın ayrıca, yaşlı, engelli, çocuk, kadın, şehit yakını ve gazi hizmetlerinde sahadan gelen geri bildirimleri dinleyerek birimlerden detaylı bilgi aldı.

Toplantıda ayrıca yeni dönem çalışma takvimi, izleme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi, dijitalleşme ve raporlama sistemlerinin geliştirilmesi ile kurum içi iletişimin güçlendirilmesi konuları görüşüldü.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve yeni dönem hedeflerinin belirlenmesiyle sona erdi.

Sahit Aydın, tüm müdür ve birim sorumlularına çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, Aile Yılı ruhuna uygun şekilde güçlü, bütüncül ve iş birliğine dayalı hizmet sunumunun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Muhabir: SELDA FINDIK