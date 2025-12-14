Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, İskilip’te öğrenciler Sosyal Hizmet Merkezi ziyaretlerini sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında yürütülen “Sosyal Hizmet Merkezleri Ziyareti” programı çerçevesinde

İskilip Atatürk Ortaokulu 6 ve 7. sınıf ile İskilip Azmimilli Ortaokulu 6. ve 7. sınıf öğrencileri sosyal hizmet alanına dair kapsamlı bir tanıtım programına katıldı.

Ziyarette öğrencilere sosyal hizmetlerin kapsamı, aile ve toplum yapısındaki önemi, dayanışma kültürü ile toplumsal değerlerin korunmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde görev yapan meslek elemanları, aileye yönelik destek mekanizmaları, dezavantajlı gruplara sunulan hizmetler ve toplum temelli çalışmalar hakkında detaylı sunum yaptı.

Öğrencilerin sosyal duyarlılık kazanmasını ve sosyal hizmetlerin işleyişine ilişkin farkındalık geliştirmesini hedefleyen etkinlikte, aile kurumunun toplumdaki yeri ve önemi üzerinde özellikle duruldu. Programın, gençlerin toplumsal bilinçlerinin gelişmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

İskilip Sosyal Hizmet Merkezi’nin 2025 Aile Yılı kapsamında farklı eğitim kurumlarıyla işbirliğini sürdürerek benzer bilgilendirici etkinlikler düzenlemeye devam edeceği açıklandı.

