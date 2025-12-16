Kadir Boruç yaptığı açıklamada, kaldırımlara konulan eşya ve dubalar konusunda bazı kişi ve işletmelere göz yumulurken, tanıdığı olmayan vatandaşlara cezai işlem uygulandığına dair çok sayıda şikâyet aldıklarını belirtti.

Boruç açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kaldırımlar kamunun ortak alanıdır. Belediyecilikte adalet esastır. Tanıdığı olana ayrı, vatandaşa ayrı uygulama kabul edilemez. Denetimler kişiye göre değişiyorsa burada adaletten söz edemeyiz. Hani adaletli olacaktık?”

YRP olarak belediyecilik anlayışlarının hak, hukuk ve adalet temelinde olduğunu vurgulayan Boruç, Çorum Belediyesi’ni kaldırım işgallerine yönelik denetimleri herkese eşit ve şeffaf biçimde uygulamaya davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi