Çorum’da eczacılık camiasını bir araya getiren önemli bir bölge toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Ecza Koop Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. M. Sait Yücel, Sayman Ecz. Birgül Sokman, Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Ecz. Emrah Bayram, Samsun ve Amasya Şube Satış Müdürü Muhammed Demir ile Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu ve oda üyeleri katıldı.

Samimi ve verimli bir atmosferde gerçekleşen buluşmada; eczacılık mesleğinin güncel sorunları, ekonomik gelişmelerin eczanelere yansımaları, kooperatifçilik anlayışının güçlendirilmesi ve mesleki dayanışmanın artırılmasına yönelik konular detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca sahada karşılaşılan uygulama sorunları, çözüm önerileri ve önümüzdeki döneme ilişkin projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

MESLEKİ DAYANIŞMA VURGUSU

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Erol Afacan, eczacıların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Afacan, kooperatiflerin mesleki sürdürülebilirlik açısından taşıdığı stratejik rolün bir kez daha vurgulandığını belirterek, programın katılımcı meslektaşların katkılarıyla interaktif bir şekilde ilerlediğini ve soru-cevap bölümüyle tamamlandığını ifade etti.

Afacan açıklamasında, nazik ziyaretleri ve yapıcı değerlendirmeleri dolayısıyla katılımcılara teşekkür ederek, dayanışmayı esas alan kooperatifçilik ruhunun yaşatılmasının önemine değindi. Sürece emek veren ve destek olan tüm kooperatiflere ve paydaşlara teşekkür eden Afacan, “Birlikte üretmenin, birlikte güçlenmenin ve mesleğimizin geleceğini ortak akılla inşa etmenin sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Kooperatiflerimizin eczacılık mesleği için taşıdığı hayati önemin bilincindeyiz. Aynı kararlılık ve inançla yol yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ