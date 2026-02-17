Çorum Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi'nde 5 öğrenci, yedikleri tavuk dürüm sonrası rahatsızlanmaları üzerine hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, okulda tavuk dürüm yiyen öğrencilerde kısa süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.



Durumun bildirilmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından rahatsızlanan öğrenciler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.