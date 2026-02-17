Çorum’da 100 yıla yakın bir süredir bitirilemeyen, standarda kavuşturulmayan yolun ve köprünün ihmal ve sorunu erteleme yüzünden kapandığının altını çizen YRP İlçe Başkanı Karal, “Bu olay kader değildir” dedi.

“Altyapısı zayıf bir ilçede kalkınma hedefi kağıt üzerinde kalır” diyen Muhittin Karal, köprü ayağının yıkılması ve yolun trafiğe kapanması ile ilgili açıklamasında konuyu geçmişte gündeme getirdiklerini söyledi.

Yoğun yağış nedeniyle Çomu Çayı Köprüsü’nün ayağının zarar gördüğünü ve yolun ulaşıma kapandığını hatırlatan Karal; “Bu olay sıradan bir doğa hadisesi değildir. Bu olay, yıllardır ihmal edilen altyapının sonucudur. Bu olay, 100 yıllık bir sorunun artık ertelenemeyeceğinin göstergesidir. Bir yol düşünün ki; yüzyıldır tamamlanamamış. Modern standartlara kavuşturulamamış. En ufak bir yoğun yağışta ulaşım durma noktasına geliyor. Bu tablo kader değildir. Bu tablo ihmalin sonucudur” diye konuştu.

İskilip’te Organize Sanayi Bölgesi konuşulurken gelinen noktada ana ulaşım hattının bir köprünün hasarı nedeniyle kapanmasının esnaf, üretici, öğrenci, hasta ve vatandaşın risk altında kalması anlamına geldiğini dile getiren Karal açıklamasının devamında şunları söyledi: “Biz bu yolu konuşurken “abartıyorsunuz” diyenler, bugün yaşanan tablo karşısında suskundur. 1926’da yazılan metinlerde yolun ticaret için hayati öneme sahip olduğu belirtilmişti. 2026’da hâlâ köprü dayanıklılığını tartışıyorsak, ortada ciddi bir yönetim sorunu vardır.

Muhabir: Haber Merkezi

Buradan açık çağrımızdır: Çomu Çayı Köprüsü ile ilgili hasar ve risk durumu şeffaf şekilde kamuoyuna açıklanmalıdır. Geçici değil, kalıcı mühendislik çözümleri uygulanmalıdır. İskilip–Tosya yolu projesi bütüncül şekilde ele alınmalı ve yatırım programına net takvimle alınmalıdır. İskilip artık günü kurtaran çözümlerle oyalanamaz. İskilip geçici tamirlerle avutulamaz.Biz tekrar söylüyoruz: İskilip–Tosya yolu İskiliplilerin yüz yıllık hayalidir. Ve artık bu hayal ertelenemez. Yeniden Refah Partisi olarak bu sürecin takipçisi olacağız. Bu mesele kapanmayacak. Bu konu gündemden düşmeyecek. Çünkü artık görüyoruz ki; Bu sadece bir yol meselesi değil, Bu bir güvenlik meselesidir. Bu bir kalkınma meselesidir. Bu bir ciddiyet meselesidir. İş başa düştü. İskilip’in hakkını savunmak için gereken iradeyi ortaya koyacağız.”