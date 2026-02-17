ÇESOB bünyesinde kongrelerini tamamlayan odaları kutlayarak güven tazeleyen başkanlar ile ilk kez göreve gelen oda başkanlarını kutlayan Belediye Başkanı Aşgın, şehrin temel dinamiklerinden biri olan esnafın her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Aşgın, ortak akıl ve istişare kültürüyle Çorum’un ticari hayatını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Esnaf ve sanatkârların mevcut durumu, yerel yönetimle işbirliği imkânları ve kent ekonomisine yönelik yapılan çalışmaların ele alındığı ziyarette ÇESOB Başkanı Gür de yerel yönetimle sürdürülen koordinasyonun esnafın sorunlarının çözümünde büyük katkı sağladığını ifade etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR