Nurdan Akbaş - Tugay Göktürk

Ramazan'a sayılı günler kala çarşı esnafı hazırlıklarına başlarken vatandaşlar da alışveriş için fiyatları yakından takip ediyor. Çorum sokaklarında vatandaşlara Ramazan'ın gelişini sorduk.

Çorum'da Gazi Caddesi ve Hürriyet Meydanı'nda vatandaşlara mikrofon uzatan Çorum Haber ekibi, eski Ramazanlara özlem duyanların sesi oldu.

Bir vatandaş Türkiye'nin ekonomik durumunun eski zamanlardaki gibi Ramazan hazırlıkları yapmaya müsait olmadığını belirterek şunları söyledi: "Her şeye rağmen Ramazan bizim için önemli bir ay, bütün saf duygularımızla Ramazana en güzel şekilde girmeye hazırlanıyoruz."

Bir kadın Ramazan dolayısıyla, komşularıyla yardımlaşarak mantı gibi hazırlıklarını tamamladıklarını ve Ramazan ayı geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

İNSANLARIN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

Ramazan hazırlıklarıyla eşinin ilgilendiğini belirten bir yurttaş, insanların alım gücünün her geçen gün daha da düştüğü günümüzde sağlıklı gıdaya da ulaşmanın zor olduğunu dile getirdi.

Paranın değerinin kalmamasının Ramazan'a hazırlıkları da kısıtladığını ifade eden yurttaş, "Ne üretici kazanabiliyor, ne tüketici ürüne ulaşabiliyor. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bekliyoruz sabırla, hayırlısı olur inşallah." diye konuştu.

PLANLI BİR ŞEKİLDE HALK YOKSULLAŞTIRILIYOR

Bir vatandaş, hükümetin planlı şekilde halkı yoksullaştırdığını savunarak şu ifadelere yer verdi: "İnsanlar özellikle proteine ulaşamıyor. Başımızda TÜİK denen sahtekar bir kurum var. Ocak ayında 4.84 enflasyon rakamı çıkarıyorsun, Aralık ayında 0,87 enfalasyondan bahsediyorsun. Kim inansın bu rakamlara?"

YETKİLİLER BOŞ VERDİ

Ramazan ayının gelişi nedeniyle mutlu olduğunu bildiren bir vatandaş, "Elimizden geldiğince hazırlanmaya çalışıyoruz. Ama maalesef ekonomik durumlar biraz sıkıntılı. Vatandaş zor durumda, nereye kadar gidecek bu böyle çok merak ediyorum. Sıkıntı büyük. Yetkililer her şeyi boşvermiş durumda. Denetim yok, her gün değişen etiket fiyatları. Tam teşekküllü alışveriş yapmak mümkün değil. Durum bu." cevabını verdi.

ESKİ RAMAZANLAR YOK

Ramazan'a buruk girildiğini savunan bir yurttaş, "Her şey ateş pahası. Allah hayırlısını versin. Eski Ramazanlar yok bir heyecanımız kalmadı. Bunun nedeni de maddiyat. Alım gücü çok azaldı, emekliye para vermiyor." dedi.

Ramazan boyunca 3 büyük zincir marketin fiyatlarını sabit tutacağını kaydeden bir vatandaş, "Bakalım bekleyip göreceğiz. Vatandaşın durumu çok iyi değil. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah bu sancılı dönemden bir an önce kurtuluruz." şeklinde konuştu.

HEYECANLI VE MUTLUYUZ

Her şeye rağmen Ramazan geldiği için heyecanlı ve mutlu olduğunu vurgulayan bir kadın, "Ramazan hazırlıklarımızı yaptık, mantılarımızı büktük. İnşallah bereketli geçer. Bu mübarek ayda yardımlaşmayı bölüşmeyi ihmal etmemeliyiz. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum." diye konuştu.

ETE YAKLAŞILMIYOR, BAKLAVA ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR

Bir simidi alırken bile düşündüklerini söyleyen bir emekli, "Ete yaklaşılmıyor, baklava almış başını gidiyor. Olanda var olmayanda zaten yok. Allah olmayanların yardımcısı olsun." sözlerini kullandı.

HERKESİN DURUMU İYİ

Ramazanla ilgili bir eksik olmadığını, Türkiye’de herkesin durumunun iyi olduğunu ve vatandaşların cebinde en az 2 bin lira ile gezdiğini savunan bir vatandaş, şunları söyledi: “Şu anda vaziyeti çok düşük insan olduğuna inanmıyorum. Herkesin sosyal güvencesi de var, parası da var.”

Başka bir vatandaş ise hiçbir şeyden memnun olmadığını, Ramazan'ın da kendisini heyecanlandırmadığını dile getirdi.