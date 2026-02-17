Çorum'da 200 gram Ramazan pidesinin 20 liradan satılacağı bildirildi.
Ramazana sayılı günler kala Çorum'da pide fiyatları belli oldu.
Buna göre 200 gram pide 20 TL, 200 gram susamlı pide 25 TL, çiftli (400) gram boş pide 40 TL, 400 gram yumurtalı susamlı pide 45 TL'den satışa sunulacak.
Geçen yıl sade Ramazan pidesi (270 gram) 18,5 lira, susamlı-yumurtalı pide ise (270 gram) 25 liradan satılmıştı.
Konuyla ilgili gazetemize konuşan Çorum Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Kurt, "Tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
Muhabir: NURDAN AKBAŞ